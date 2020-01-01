«الوفد»: نحتاج برلمانًا توافقيًا وطنيًا

قال المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد، إن الفترة القادمة تحتاج إلى برلمان توافقي وطني تمثل فيه جميع القوى الوطنية والسياسية لنكون أمام مشهد نصدره للجميع في الخارج والداخل.جاء ذلك خلال افتتاح مقر جديد لحزب الوفد في مدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة، مساء اليوم الأحد، بحضور عدد من قيادات الوفد.وأوضح أبو شقة أن المعارضة في الفقه الدستوري لها ضوابط، ليس لهذا هدف شخصي محدد ولا لتقسيم كعكة وإنما حوار ونقاش في المقام الأول بقصد مصر وبناء ديمقراطية حيقيقية وتلك هي الفرصة الذهبية للمصريين لأن تكون أمام تجربة حقيقية وقوية لمصر ونكون أمام أحزاب تضع مصلحة الدولة المصرية فوق الجميع.وأشار أبوشقة إلى أن حزب الوفد كل يوم على أرض الواقع نجد أن هناك مزيدا من الإقبال للشخصيات الوطنية ولها وضعها القوي المؤثر ومزيد من المقرات، وهذا المشهد خير دليل واقعي ورد عملي وفعلي على أن حزب الوفد كل يوم في مزيد من التقدم.وأضاف أبوشقة أن العمل السياسي المحترف يركض إلى قواعد علمية معينة وهذا ما التزمنا به في حزب الوفد ونسير عليه ونؤكد أنه في هذه الفترة أننا نتحاور ونتشاور مع كل القوى الحزبية والسياسية على الساحة من أجل مصر أولًا وثانيًا وثالثًا وعاشرًا، فمصلحة مصر على مدار تاريخ الوفد أنه يضع مصلحة الوطن وحمايته وحماية المواطن فوق أي شيء.