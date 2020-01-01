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الأحد 05 يوليه 2020 الموافق 14 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

للمرة الثانية.. تجديد حبس المتهمين بترويج هيروين في الشروق

الأحد 05/يوليه/2020 - 01:51 م
حبس المتهمين
حبس المتهمين
داليا عبد الباسط
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جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح الشروق وبدر، اليوم الأحد، حبس عاطلين ١٥ يوما على ذمة التحقيقات لحيازتهما كمية من مخدر الهيروين قبل ترويجها بدائرة قسم شرطة الشروق.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين هم "سيد"، و"محمود" عاطلين، وأقرا بحيازتهما لمخدر الهيروين الذى وزن بـ٥٥٠ جراما من مخدر الهيروين، وأقرا ترويجهما لمخدر الهيروين بقصد ترويجه والكسب غير المشروع منها.

وكانت بداية الواقعة عندما وردت معلومات لقسم شرطة الشروق تفيد بقيام عاطلين بترويج مخدر بدائرة القسم، وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تم تحديد المتهمين وضبطهما، وبسؤالهما أقرا بترويج مخدر الهيروين بقصد التربح والكسب غير المشروع منها، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

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