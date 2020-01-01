رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 05 يوليه 2020 الموافق 14 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
عاجل
9 غارات جوية تستهدف منظومة الدفاع التركية فى قاعدة الوطية غرب ليبيا

عالم

الرئيس الجزائرى يطالب فرنسا بالاعتذار عن ماضيها الاستعمارى فى بلاده

الأحد 05/يوليه/2020 - 02:02 ص
عبد المجيد تبّون
عبد المجيد تبّون
وكالات
طباعة
أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبّون، أنّه يريد اعتذارًا من فرنسا عن ماضيها الاستعماري في بلاده، معتبرًا أنّ نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون رجل نزيه قادر على مواصلة نهج التهدئة بين البلدين.

وقال «تبّون»، في حوار مع قناة «فرانس 24» التلفزيونية، ردًّا على سؤال بشأن مسألة اعتذار فرنسا عن حقبة الاستعمار، إنّ باريس قدّمت «نصف اعتذار»، آملًا في أن «تُواصِل على نفس المنهج وتُقدّم كامل اعتذارها».

وأضاف: «هذا سيُتيح تهدئة المناخ وجعله أكثر صفاء من أجل علاقات اقتصاديّة وثقافيّة، ومن أجل علاقات حسن جوار»، مذكّرًا بالدور الذي يمكنه أن يلعبه في هذا المجال ستّة ملايين جزائري يعيشون في فرنسا.

واستقبلت الجزائر الجمعة رفات 24 مقاتلًا قُتلوا في السنوات الأولى للاستعمار الفرنسي، تمّت استعادتها من فرنسا، في بادرة تهدئة للعلاقات الثنائيّة المتقلّبة.

وتُعتبر هذه الخطوة مؤشّرًا على تحسّن في العلاقات بين الجزائر ومستعمِرتها السابقة، وهي علاقات اتّسمت منذ استقلال البلاد في العام 1962 بالتوتّرات المتكرّرة والأزمات.

ويغذّي هذه العلاقة المتقلّبة انطباعٌ في الجزائر بأنّ فرنسا لا تقوم بما فيه الكفاية لتسوية ماضيها الاستعماري (1830-1962).

لكنّ «تبّون» أكّد أنّه «مع الرئيس ماكرون، نستطيع أن نذهب بعيدًا في التهدئة وفي حلّ المشاكل المتعلّقة بالذاكرة».

واعتبر أنّ ماكرون «رجل نزيه جدًا ويسعى إلى تهدئة الوضع والسماح لعلاقتنا بأن تعود إلى مستواها الطبيعي»، واصفًا إيّاه بأنّه رجل «صادق للغاية، ونظيف جدًا من وجهة النظر التاريخية».

ولا تزال قضية الذاكرة في صميم العلاقات المتقلّبة بين الجزائر وفرنسا، وقد تبنّى النواب الجزائريون أخيرًا قانونًا تاريخيًا تمّ بمقتضاه اعتماد 8 مايو يومًا للذاكرة، تخليدًا لذكرى مجازر 1945 التي ارتكبتها القوات الفرنسية في مدينتي سطيف وقسنطينة (شرق).

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

القبض على المتهم بالتحرش بعدد من الفتيات

والد المتهم بالتحرش: «ابني قال عملت حاجات غلط لكن لم أقم بهذه الخطايا»

نتمنى الوصول لاتفاق.. «الرى»: خلاف فى مفاوضات سد النهضة حول فترات الملء

زوج عبلة كامل السابق يكشف حقيقة اعتزالها الفن

الصور

image description

حفل افتتاح السيرك القومي وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية (ألبوم)

image description

عودة الصلاة بكنيسة الملاك ميخائيل للأقباط الكاثوليك

image description

كافيهات المحروسة تلتزم بإجراءات كورونا

image description

افتتاح متحف التحرير أمام الجمهور

image description

قصر البارون يستقبل الزائرين عقب افتتاحه

الأكثر قراءة

والد المتهم بالتحرش: «ابني قال عملت حاجات غلط لكن لم أقم بهذه الخطايا»

9 غارات جوية تستهدف منظومة الدفاع التركية فى قاعدة الوطية غرب ليبيا

القبض على المتهم بالتحرش بعدد من الفتيات

التحفظ على والد وأشقاء منار «فتاة التيك توك» للتحقيق معهم فى التعدى على السلطات

إنفوجراف

image description

أبرز مؤشرات استخدام المحافظ الإلكترونية على الهاتف (إنفوجراف)

image description

دينا مراجيح من القبض عليها وحتى الإفراج (إنفو جراف)

image description

«الثقافة الفلسطينية» تنعى الكاتبة سامية الخليلى

image description

8 معلومات عن تطبيق الموبايل الجديد لاستخراج توكيل الشهر العقاري

أيام زمان

أسرار أسماء شوارع القاهرة.. أحدها يحمل اسم عبد وآخر للأثرياء

طقوس غريبة لـ خيري شلبي.. استأجر حوش بالمقابر وانتظر الوحي بين الأموات

المشاهد المنسية (12).. كواليس فيلم «حليم»: أحمد زكي أعد بروڤة لجنازته

أغرب طرق الإعدام في تاريخ مصر.. «أسلوب مخيف للنساء فقط»

نجم الساعة

أسرار أسماء شوارع القاهرة.. أحدها يحمل اسم عبد وآخر للأثرياء

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

إخفاق صاروخ لشركة روكيت لاب فى الوصول لمدار حول الأرض

خطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي عبر موقع المصرية للاتصالات WE

بسبب معقم اليدين.. تحذير أمريكى من «الاحتراق»

كيف تعرف نقص فيتامين B12 فى جسمك؟

مقالات الرأي
د.أحمد الخميسى
لماذا نكتب؟
ماجد حبته
أزرق.. أزرق.. أزرق!
د.كريمة الحفناوى
ليبيا والأمن القومى المصرى
صفاء النجار
إهمال مصلى النساء.. غفلة أم تعمد؟
المزيد

الثقافة

عرض مسرحية «أبو صامولة» عبر «يوتيوب» الثقافة.. الخميس

خالد جلال ناعيًا سعيد الفرماوى: ستظل روحه وخفة ظله باقية للأبد

سامح عاشور: مينفعش محامي يفتح بنزينة ويشتغل في المحاماة

سامح عاشور: أنا خصم واضح للإخوان منذ التسعينيات