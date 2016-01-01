«ظريف»: إيران فعّلت آلية تسوية الخلافات فى الاتفاق النووى 6 مرات
الأحد 05/يوليه/2020 - 01:42 ص
وكالاتطباعة
أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، أن بلاده قد فعّلت آليات تسوية الخلافات في خطة العمل المشتركة الشاملة 6 مرات على الأقل حتى الآن.
وقال ظريف: «لا تصدقوا الضجة الدعائية، فإن إيران قامت بتفعيل آلية تسوية الخلافات في خطة العمل المشترك الشاملة 6 مرات على الأقل فيما يتعلق بانتهاك التعهدات في الاتفاق النووي من قبل أمريكا والدول الأوروبية الثلاث الأعضاء في الاتفاق النووي».
وأشار وزير الخارجية الإيراني، كذلك إلى تواريخ هذه الخطوات التي اتخذتها إيران، وهي:
- 16 ديسمبر 2016، في ما يتعلق بانتهاك الولايات المتحدة.
- 10 مايو 2018، في ما يتعلق بانتهاك الولايات المتحدة.
- 17 يونيو 2018، في ما يتعلق بانتهاك الولايات المتحدة.
- 6 نوفمبر 2018، في ما يتعلق بانتهاكات الولايات المتحدة والدول الأوروبية الثلاثز
- 8 مايو 2019 المتعلقة بانتهاكات الولايات المتحدة والدول الأوروبية الثلاث.
- 2 يوليو 2020 المتعلقة بانتهاكات الدول الأوروبية الثلاث.
وقال ظريف: «لا تصدقوا الضجة الدعائية، فإن إيران قامت بتفعيل آلية تسوية الخلافات في خطة العمل المشترك الشاملة 6 مرات على الأقل فيما يتعلق بانتهاك التعهدات في الاتفاق النووي من قبل أمريكا والدول الأوروبية الثلاث الأعضاء في الاتفاق النووي».
وأشار وزير الخارجية الإيراني، كذلك إلى تواريخ هذه الخطوات التي اتخذتها إيران، وهي:
- 16 ديسمبر 2016، في ما يتعلق بانتهاك الولايات المتحدة.
- 10 مايو 2018، في ما يتعلق بانتهاك الولايات المتحدة.
- 17 يونيو 2018، في ما يتعلق بانتهاك الولايات المتحدة.
- 6 نوفمبر 2018، في ما يتعلق بانتهاكات الولايات المتحدة والدول الأوروبية الثلاثز
- 8 مايو 2019 المتعلقة بانتهاكات الولايات المتحدة والدول الأوروبية الثلاث.
- 2 يوليو 2020 المتعلقة بانتهاكات الدول الأوروبية الثلاث.