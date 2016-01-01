«ظريف»: إيران فعّلت آلية تسوية الخلافات فى الاتفاق النووى 6 مرات



وأشار وزير الخارجية الإيراني، كذلك إلى تواريخ هذه الخطوات التي اتخذتها إيران، وهي:



أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، أن بلاده قد فعّلت آليات تسوية الخلافات في خطة العمل المشتركة الشاملة 6 مرات على الأقل حتى الآن.وقال ظريف: «لا تصدقوا الضجة الدعائية، فإن إيران قامت بتفعيل آلية تسوية الخلافات في خطة العمل المشترك الشاملة 6 مرات على الأقل فيما يتعلق بانتهاك التعهدات في الاتفاق النووي من قبل أمريكا والدول الأوروبية الثلاث الأعضاء في الاتفاق النووي».- 16 ديسمبر 2016، في ما يتعلق بانتهاك الولايات المتحدة.- 10 مايو 2018، في ما يتعلق بانتهاك الولايات المتحدة.- 17 يونيو 2018، في ما يتعلق بانتهاك الولايات المتحدة.- 6 نوفمبر 2018، في ما يتعلق بانتهاكات الولايات المتحدة والدول الأوروبية الثلاثز- 8 مايو 2019 المتعلقة بانتهاكات الولايات المتحدة والدول الأوروبية الثلاث.- 2 يوليو 2020 المتعلقة بانتهاكات الدول الأوروبية الثلاث.