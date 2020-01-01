«السكة الحديد»: 298 مليون دولار قيمة صفقة الجرارات الجديدة

قال المهندس سامي عبد التواب، نائب رئيس هيئة السكك الحديدية، إن صفقة الجرارات الجديدة التي عقدتها الهيئة لتطوير السكة الحديد بلغت 110 جرارات، وقيمة الصفقة 298 مليون دولار.وأضاف المهندس سامي عبدالتواب، خلال لقائه ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع عبر فضائية "القناة الأولى"، اليوم السبت، أنه وصل حتى الآن 70 جرارًا يعمل منها 50 والـ20 الأخرى تحت التجهيز.وأشار نائب رئيس هيئة السكك الحديدية، إلى أن هذه الصفقة هي الأضخم في تاريخ السكك الحديد، وهي باكورة الصفقات المتتالية التي يتم عقدها حاليًا.وأوضح أنه تم إبرام صفقة للعربات بواقع 1300 عربة مقسمة إلى أجزاء، 500 عربة عادية تهوية ديناميكية بكرسي ثابت، 500 عربة عادية مكيفة وستعمل في وجه قبلي، 300 عربة مكيفة، لافتًا إلى أن الصفقة جاءت من روسيا بتكلفة مليار و160 مليون دولار.