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الأربعاء 01 يوليه 2020 الموافق 10 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

رصد 3429 مخالفة مرورية متنوعة

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 01:02 م
حملات مرورية
حملات مرورية
مريم جبل - عمرو المزيدي
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شنت الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، حملات مرورية؛ لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.

أسفرت جهودها- خلال 24 ساعة- عن ضبط 3429 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها: "1103 مخالفات تجاوز السرعة المقررة، 126 مخالفة السير بدون تراخيص، 19 دراجة نارية مخالفة، 36 مخالفة شروط الترخيص".

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.

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