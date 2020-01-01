التحرى حول تشكيل عصابى يسرق البطاريات بالسلام

أمرت نيابة السلام، اليوم الأربعاء، باستعجال التحريات الأمنية الخاصة حول ضبط تشكيل عصابي تخصص نشاطهم الإجرامي في سرقة بطاريات السيارات، وكانت قد أمرت النيابة بحبس المتهمين؛ أربعة أيام على ذمة التحقيقات.كانت بداية الواقعة عندما تلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، بلاغًا بضبط ٣ عاطلين، لهم معلومات جنائية، أثناء استقلالهم سيارة ملك أحدهم، وعثر بحوزتهم على ٦ بطاريات سيارة مجهولة المصدر.وبمناقشتهم اعترفوا بأن البطاريات المضبوطة بحوزتهم من متحصلات السرقة، مبررين ذلك بمرورهم بضائقة مالية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.