افتتاح وحدة إسعاف «محمد صلاح» في نجريج

افتتح طارق رحمي، محافظ الغربية، اليوم الأربعاء، مركز إسعاف نجريج في بسيون، بحضور الدكتور مجدي عوض، مدير هيئة الإسعاف بالغربية، والدكتور عبدالناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية، والحاج صلاح غالي والد النجم المصري محمد صلاح، والنائب سامح حبيب، والنائب فؤاد حسب الله والإعلامي محمد فايد.من جانبه أوضح محافظ الغربية أن المركز بكامل تكلفتها إهداء من محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي لأهالي قريته، إذ يخدم 30 ألف نسمة وبلغت تكلفته نحو 600 ألف جنيه، مشيرًا إلى أنّ صلاح تبرّع بتكاليف إنشائه منذ العام قبل الماضي، وظل العمل قائمًا عليه حتى افتتاحه.وأكد والد اللاعب الدولي المصري أن نجله حريص على السؤال عن أهل قريته، موضحًا أن صلاح يعتبر تبرعه بوحدة الإسعاف جزء من حق القرية وأهلها عليه.