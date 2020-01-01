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الأربعاء 01 يوليه 2020 الموافق 10 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

افتتاح وحدة إسعاف «محمد صلاح» في نجريج

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 11:18 ص
طارق رحمي
طارق رحمي
حسام فوزي جبر - شريف عبد الغني
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افتتح طارق رحمي، محافظ الغربية، اليوم الأربعاء، مركز إسعاف نجريج في بسيون، بحضور الدكتور مجدي عوض، مدير هيئة الإسعاف بالغربية، والدكتور عبدالناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية، والحاج صلاح غالي والد النجم المصري محمد صلاح، والنائب سامح حبيب، والنائب فؤاد حسب الله والإعلامي محمد فايد.

من جانبه أوضح محافظ الغربية أن المركز بكامل تكلفتها إهداء من محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي لأهالي قريته، إذ يخدم 30 ألف نسمة وبلغت تكلفته نحو 600 ألف جنيه، مشيرًا إلى أنّ صلاح تبرّع بتكاليف إنشائه منذ العام قبل الماضي، وظل العمل قائمًا عليه حتى افتتاحه.

وأكد والد اللاعب الدولي المصري أن نجله حريص على السؤال عن أهل قريته، موضحًا أن صلاح يعتبر تبرعه بوحدة الإسعاف جزء من حق القرية وأهلها عليه.
طارق رحمي
طارق رحمي

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