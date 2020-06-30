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الأربعاء 01 يوليه 2020 الموافق 10 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

القبض على 63 شخص لتورطهم فى تهريب مهاجرين في ماليزيا

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 11:04 ص
الشرطة الماليزية
الشرطة الماليزية
أ.ش.أ
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ألقت الشرطة الماليزية القبض على 63 شخصًا يشتبه بتورطهم في أنشطة تهريب المهاجرين.

وقال مدير إدارة التحقيقات الجنائية التابعة للشرطة هُزير محمد، وفق ما نقلته وكالة أنباء (برناما) الماليزية اليوم الأربعاء، إن الاعتقالات تأتي بعد اعتقال 371 شخصا من أعضاء عصابة تهريب المهاجرين خلال عمليات الرقابة على الحدود من 4 إلى 7 يونيو الماضي.

وأضاف في مؤتمر صحفي "لقد ألقينا القبض على 59 رجلًا وأربع نساء تتراوح أعمارهم بين 22 و70 عامًا من السكان المحليين والمواطنين الإندونيسيين والفلبينيين والميانماريين".

وتابع قائلا "تم التحقيق مع حوالي 539 شخصًا بموجب قانون مكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين و72 شخصًا بموجب قانون الجرائم المنظمة".

وبعد الاعتقالات الأخيرة، بلغ عدد المعتقلين الإجمالي إلى 611 شخصًا.

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