اعتقال مواطن تركي بسبب تغريدة حول «ابنة أردوغان»

اعتقلت الشرطة التركية، مواطنً تركي يدعى "إي. بي. إسماعيل"، بتهمة مشاركة منشور وصفته السلطات التركية بالمنشور الـ"قبيح" على مواقع التواصل الاجتماعي، تحدث فيه عن ابنة رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان، وزوجة وزير الخزانة والمالية بيرات البيرق، إسراء أردوغان، التي وضعت مولودها مؤخرا، فيما تم حذف المنشور وحتى الآن لم يتم التعرف عليه.وكانت جريدة "تي 24" التركية، قد قالت أن إسراء أردوغان وضعت مولودها الرابع، وهو الحفيد الثامن لأردوغان، الذي أطلق عليه اسم "حمزة صالح" مساء الإثنين، حيث توجه أردوغان إلى إسطنبول لرؤية حفيده الجديد.وقال وزير الخزانة والمالية التركي بيرات البيراق في تغريدة له: "الحمد لله، الليلة انضم لعائلتنا وعالمنا طفلنا الرابع حمزة صالح، أقدم حبي وامتناني لزوجتي العزيزة وننتظر مباركاتكم".وحول تغريدة "إي. بي. إسماعيل"، فقد اعتبرتها السلطات التركية إساءة لاسراء البيراق، وابنها "حمزه صالح" ومن ثم اعتقلته السلطات.