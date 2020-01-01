رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 01 يوليه 2020 الموافق 10 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

اعتقال مواطن تركي بسبب تغريدة حول «ابنة أردوغان»

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 09:43 ص
الشرطة التركية
الشرطة التركية
أمينة ذكى
طباعة
اعتقلت الشرطة التركية، مواطنً تركي يدعى "إي. بي. إسماعيل"، بتهمة مشاركة منشور وصفته السلطات التركية بالمنشور الـ"قبيح" على مواقع التواصل الاجتماعي، تحدث فيه عن ابنة رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان، وزوجة وزير الخزانة والمالية بيرات البيرق، إسراء أردوغان، التي وضعت مولودها مؤخرا، فيما تم حذف المنشور وحتى الآن لم يتم التعرف عليه.

وكانت جريدة "تي 24" التركية، قد قالت أن إسراء أردوغان وضعت مولودها الرابع، وهو الحفيد الثامن لأردوغان، الذي أطلق عليه اسم "حمزة صالح" مساء الإثنين، حيث توجه أردوغان إلى إسطنبول لرؤية حفيده الجديد.

وقال وزير الخزانة والمالية التركي بيرات البيراق في تغريدة له: "الحمد لله، الليلة انضم لعائلتنا وعالمنا طفلنا الرابع حمزة صالح، أقدم حبي وامتناني لزوجتي العزيزة وننتظر مباركاتكم".

وحول تغريدة "إي. بي. إسماعيل"، فقد اعتبرتها السلطات التركية إساءة لاسراء البيراق، وابنها "حمزه صالح" ومن ثم اعتقلته السلطات.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مستشار الرئيس يكشف مفاجأة بشأن ارتفاع درجة حرارة مصابى كورونا

مصدر يكشف حقيقة ظهور تماسيح في ترعة المريوطية

كنز الصحراء.. تفاصيل الكشف عن مليون أوقية ذهب فى جبل إيقات

مستشفى «أبوخليفة»: حالة رجاء الجداوي في تدهور مستمر

الصور

image description

قصر البارون يتسقبل الزائرين عقب افتتاحه

image description

الأهلي يواصل تدريباته.. والظهور الأول لـ «صالح جمعة»

image description

الرئيس يفتتح قصر البارون بمصر الجديدة بعد ترميمه

image description

السينمات تنبض بالحياة مجددًا

image description

الابتسامة تعلو وجوه الطلاب بعد امتحان «الديناميكا»

الأكثر قراءة

جدول العلاوات الخمس الجديد 2020.. رابط وزارة التضامن الاجتماعى للاستعلام بالرقم القومى

مصدر يكشف حقيقة ظهور تماسيح في ترعة المريوطية

الزمالك يعود للتدريبات سرًا استعدادًا لاستئناف الدوري

أسطورة النكد.. عبلة كامل تكشف سر غرقها بـ«كريزة ضحك» فى مناسبة عزاء

إنفوجراف

image description

سد النهضة.. مواقف داعمة لمصر في مجلس الأمن

image description

معلومات عن المستشار هشام بركات في ذكرى استشهاده (انفوجراف)

image description

خطوات شراء عقار ملك ورثة (انفوجراف)

image description

الزيادات الجديدة فى أجور موظفي الدولة (إنفوجراف)

أيام زمان

الراقصة الخاصة بفريد الأطرش.. "فصلت من المدرسة بسبب الرقص.. وأول أجر لها كان قطعة شيوكولاتة"

مخرجون أمروا زوجاتهن بتجسيد أدوار ساخنة على الشاشة.. " أبرزهم علي بدرخان وحسين حلمي المهندس"

المشاهد المنسية (10).. لماذا طلب أحمد زكي من محمد خان تصويره في غرفة العمليات؟

أسطورة النكد.. عبلة كامل تكشف سر غرقها بـ«كريزة ضحك» فى مناسبة عزاء

نجم الساعة

المشاهد المنسية (10).. لماذا طلب أحمد زكي من محمد خان تصويره في غرفة العمليات؟

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

اليابان تحذر من انفجار بركان «ساكوراجيما»

اكتشاف 62 قبرا أثريا بالصين

كيف تعرف فاتورة الكهرباء عبر خدمة الاستعلام منزليًا؟

«ديزنى طوكيو» تفتح أبوابها مجددًا بعد إغلاق 4 أشهر

مقالات الرأي
ماجد حبته
مصر وإثيوبيا.. ومحاسن الصدف
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
النيل من "النجاشي" إلى "السيسي"!
ماجد حبته
لولا ثورة 30 يونيو
القس. رفعت فكرى
الدراويش و«كورونا»
المزيد

الثقافة

ملف خاص بمجلة «الثقافة الجديدة» فى وداع الشاعر يسرى العزب

موج شاحب.. مجموعة شعرية جديدة لرشيد جمال عن دار فضاءات

«الصوت الذهبى» فى رابع لياليه على قناة صندوق التنمية.. الخميس

«ثورة يونيو.. إرادة شعب» فى أمسية ثقافية بـ«الأعلى للثقافة»