5.3 مليون متعافى من كورونا حول العالم

أظهرت بيانات مجمعة لحالات فيروس كورونا أن عدد الإصابات به حول العالم تجاوز 10.54 مليون حالة حتى صباح اليوم الأربعاء.وأظهرت أحدث البيانات المتوافرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، عند الساعة 0700 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات بلغ عشرة ملايين و451 ألف حالة.كما أظهرت أن عدد المتعافين تجاوز 5.3 مليون، فيما اقترب عدد الوفيات من 511 ألفا.وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد حالات الإصابة، تليها البرازيل وروسيا والهند والمملكة المتحدة وبيرو وتشيلي وإسبانيا وإيطاليا وإيران والمكسيك وباكستان وفرنسا وتركيا وألمانيا والسعودية.كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمملكة المتحدة وإيطاليا وفرنسا وإسبانيا.وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.