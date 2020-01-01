رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 01 يوليه 2020 الموافق 10 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

النفط يرتفع بعد تراجع المخزونات الأمريكية

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 09:13 ص
النفط يرتفع
النفط يرتفع
وكالات
طباعة
ارتفعت أسعار النفط اليوم الأربعاء بعدما أظهر تقرير للقطاع انخفاض مخزونات الخام في الولايات المتحدة أكثر مما هو متوقع، ما يشير إلى تحسن الطلب حتى مع تفشي فيروس كورونا في أنحاء العالم.

وزاد خام القياس العالمي برنت 31 سنتا ما يوازي 0.8 بالمئة إلى 41.58 دولار للبرميل بحلول الساعة 0632 بتوقيت جرينتش بعدما فقد أكثر من واحد بالمئة يوم الثلاثاء.

وزاد الخام الأمريكي 35 سنتا ما يوازي 0.9 بالمئة إلى 39.62 دولار للبرميل بعد خسائر 1.1 بالمئة في الجلسة السابقة.

وأظهرت بيانات من معهد البترول الأمريكي أمس الثلاثاء أن مخزونات النفط الخام والبنزين في الولايات المتحدة سجلت هبوطا فاق التوقعات في الأسبوع الماضي، بينما ارتفعت مخزونات نواتج التقطير.

وهبطت مخزونات الخام 8.2 مليون برميل إلى 537 مليون برميل في حين كانت توقعات المحللين تشير إلى انخفاض قدره 710 آلاف برميل.

وقال أفتار ساندو مدير السلع الأولية لدى فيليب فيوتشرز "يحرص المستثمرون على متابعة ما إذا كانت بيانات إدارة معلومات الطاقة الامريكية.. ستتفق مع أو تأكد بيانات معهد البترول الأمريكي، مما يسهم في صعود أسواق الخام رغم القلق المتزايد إزاء انتشار فيروس كورونا".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الزمالك يعود للتدريبات سرًا استعدادًا لاستئناف الدوري

«القومي للبحوث»: لقاح و3 أدوية لعلاج فيروس كورونا

ليلة الامتحان في مادة الأحياء "البيولوجي" للشهادة الثانوية.. لن يخرج عنها الأسئلة

كنز الصحراء.. تفاصيل الكشف عن مليون أوقية ذهب فى جبل إيقات

الصور

image description

قصر البارون يتسقبل الزائرين عقب افتتاحه

image description

الأهلي يواصل تدريباته.. والظهور الأول لـ «صالح جمعة»

image description

الرئيس يفتتح قصر البارون بمصر الجديدة بعد ترميمه

image description

السينمات تنبض بالحياة مجددًا

image description

الابتسامة تعلو وجوه الطلاب بعد امتحان «الديناميكا»

الأكثر قراءة

جدول العلاوات الخمس الجديد 2020.. رابط وزارة التضامن الاجتماعى للاستعلام بالرقم القومى

مصدر يكشف حقيقة ظهور تماسيح في ترعة المريوطية

الزمالك يعود للتدريبات سرًا استعدادًا لاستئناف الدوري

اتحاد البنوك ينفي تمويل بنوك مصرية سد النهضة الإثيوبي

إنفوجراف

image description

سد النهضة.. مواقف داعمة لمصر في مجلس الأمن

image description

معلومات عن المستشار هشام بركات في ذكرى استشهاده (انفوجراف)

image description

خطوات شراء عقار ملك ورثة (انفوجراف)

image description

الزيادات الجديدة فى أجور موظفي الدولة (إنفوجراف)

أيام زمان

الراقصة الخاصة بفريد الأطرش.. "فصلت من المدرسة بسبب الرقص.. وأول أجر لها كان قطعة شيوكولاتة"

مخرجون أمروا زوجاتهن بتجسيد أدوار ساخنة على الشاشة.. " أبرزهم علي بدرخان وحسين حلمي المهندس"

المشاهد المنسية (10).. لماذا طلب أحمد زكي من محمد خان تصويره في غرفة العمليات؟

أسطورة النكد.. عبلة كامل تكشف سر غرقها بـ«كريزة ضحك» فى مناسبة عزاء

نجم الساعة

المشاهد المنسية (10).. لماذا طلب أحمد زكي من محمد خان تصويره في غرفة العمليات؟

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

اليابان تحذر من انفجار بركان «ساكوراجيما»

اكتشاف 62 قبرا أثريا بالصين

كيف تعرف فاتورة الكهرباء عبر خدمة الاستعلام منزليًا؟

«ديزنى طوكيو» تفتح أبوابها مجددًا بعد إغلاق 4 أشهر

مقالات الرأي
ماجد حبته
مصر وإثيوبيا.. ومحاسن الصدف
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
النيل من "النجاشي" إلى "السيسي"!
ماجد حبته
لولا ثورة 30 يونيو
القس. رفعت فكرى
الدراويش و«كورونا»
المزيد

الثقافة

ملف خاص بمجلة «الثقافة الجديدة» فى وداع الشاعر يسرى العزب

موج شاحب.. مجموعة شعرية جديدة لرشيد جمال عن دار فضاءات

«الصوت الذهبى» فى رابع لياليه على قناة صندوق التنمية.. الخميس

«ثورة يونيو.. إرادة شعب» فى أمسية ثقافية بـ«الأعلى للثقافة»