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الأربعاء 01 يوليه 2020 الموافق 10 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أمريكا تلوح باستخدام «القوة العسكرية» لردع إيران

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 03:49 ص
براين هوك
براين هوك
وكالات
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أكد المبعوث الأمريكي الخاص إلى إيران، براين هوك، أن الولايات المتحدة تنظر في إمكانية استخدام القوة العسكرية ضد طهران كوسيلة لمنعها من امتلاك السلاح النووي.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" قال هوك: "السؤال الذي نطرحه نيابة عن الشعب الأمريكي هو ما هي الوسيلة الأنجح التي تضمن أن لا تحصل إيران على السلاح النووي أبدا؟ والجواب هو ليس خطة العمل الشاملة المشتركة (الخاصة بتطبيق الاتفاق النووي مع إيران)".

وأضاف: "لقد وجّه الرئيس (الأمريكي دونالد ترامب) رسالة واضحة إلى أن إيران لن تمتلك السلاح النوي أبدًا، وأن الخيار العسكري (لتحقيق ذلك) دائما قيد النظر".

وأعرب هوك عن اعتقاده بأن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع إيران في مايو 2018، كان "قرارا صائبا".

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