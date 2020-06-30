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الأربعاء 01 يوليه 2020 الموافق 10 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الرئيس الموريتانى يدعو لإلغاء ديون دول الساحل الإفريقى

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 12:19 ص
محمد ولد الشيخ الغزواني
محمد ولد الشيخ الغزواني
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دعا الرئيس الموريتاني، محمد ولد الشيخ الغزواني، إلى إلغاء ديون دول الساحل الإفريقي.

وأكد الغزواني، في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الحكومة الإسبانية بقصر المؤتمرات، المرابطون، أهمية الإلغاء النهائي لمديونية هذه الدول التي تعاني صعوبات، من بينها البنى التنموية الهشة والتأثيرات الكارثية لفيروس كورونا المستجد.

وأضاف أن هذه الدول وإن كانت نظرت بكثير من الارتياح إلى تأجيل سداد فوائد الديون وتأجيل دفع خدمة الدين الذي تقرر على مستوى مجموعة العشرين فإنها تعتقد أن ذلك لا يقدم حلولا ناجعة لمشاكل التنمية في هذه الدول التي لا تجد أفضل من الإلغاء النهائي لهذه الديون لتتمكن من توجيه مواردها لمواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية.

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