تامر أمين: «الباز» إضافة قوية لـ«آخر النهار»

هنّأ الإعلامي تامر أمين، الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، بالانضمام لأسرة برنامج "آخر النهار"، لتقديم البرنامج خلال أيام الجمعة والسبت والأحد.وقال "أمين"، خلال حلقة البرنامج اليوم، المذاع على فضائية "النهار"، إن الدكتور محمد الباز إضافة ممتازة، متابعًا: "وأنا أنتهز الفرصة وأهنئه على الانضمام لآخر النهار، وإن شاء الله يكون إضافة قوية للبرنامج".وأعلن مجلس إدارة شبكة تليفزيون "النهار"، برئاسة علاء الكحكي، انضام الدكتور محمد الباز لبرنامج "آخر النهار" ليشارك تامر أمين تقديم حلقات البرنامج.وقرر مجلس إدارة «النهار» تعديل موعد إذاعة البرنامج ليكون في التاسعة مساءً على مدار أيام الأسبوع ولمدة ساعة ونصف الساعة يوميًا.ورحب مجلس الإدارة بانضمام الدكتور محمد الباز لتقديم البرنامج، مؤكدا أن انضمامه جاء لإتاحة فرصة أكبر لتغطية الأحداث والمتابعات اليومية، بالإضافة إلى الحوارات واللقاءات الحصرية، باعتباره من أهم برامج التوك شو في مصر.