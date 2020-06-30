السعودية: نتواصل مع روسيا والصين لمنع رفع حظر السلاح عن إيران

أكد السفير السعودي لدى الأمم المتحدة، عبدالله المعلمي، اليوم الثلاثاء، أن المملكة تتواصل مع روسيا والصين لبحث موضوع القرار الأممي بشأن إيران لرفع حظر السلاح المفروض عليها.وقال المعلمي، في كلمة له مساء اليوم أمام الأمم المتحدة، إن إيران تواصل سلوكياتها غير المسئولة وغير المنطقية، مشيرا إلى أن التقرير الأممي بشأن طهران دليل على انتهاكات إيران القرارات الدولية، وذلك وفق قناة "العربية".وأضاف: "لا أستطيع أن أتخيل كيف سيكون سلوك إيران إذا تم رفع حظر السلاح عن إيران، على المجتمع الدولي ألا يتجاهل السلوك الإيراني في المنطقة".وأشار المعلمي، إلى أن التقرير الأممي أثبت دور إيران في الهجمات على السعودية، مؤكدا أن المملكة مارست أقصى درجات ضبط النفس في مواجهة استفزازات إيران.وكشف المندوب السعودي عن اعتراض أكثر من 60 قاربا تحمل أسلحة إيرانية مهربة، مشيرا إلى أن إيران تواصل سلوكياتها غير المسئولة وغير المنطقية، كما أن هناك أدلة لا يمكن إنكارها على تقديم إيران السلاح.ولفت المعلمي، إلى أن هناك نقاشات متعددة ستجرى بشأن رفع حظر السلاح على إيران، وأن المملكة ماضية في شرح موقفها من رفض رفع حظر السلاح على إيران.