النائب العام الأسبق: الإخوان هددونى بالاعتداء الجسدى فقلت لا أخشى

علق المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام الأسبق، على مزاعم جماعة الإخوان الإرهابية، خلال سيطرتهم على مقاليد الأمور في البلاد تحت شعار "تطهير القضاء"، قائلًا: "هذا هراء وكذب ولا يمت للشعب بل هى دعوة إخوانية خالصة 100% صدرت من إخوانجية".وأضاف خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن "أحمد مكى وحسام الغريانى"، هما من قادا التوجه للنيل من القضاء واستقلاله تحت مزاعم الشعب يريد تطهير القضاء.وتابع: "ضغطوا عليا وهددوني بالاعتداء الجسدي.. وحسام الغريانى قال لى هيعملوا معاك زى ما عملوا مع الآخرين.. فقلت له أنا لا أخشى أحدا ولو عاوزين يعتدوا يعتدوا على 13 ألف عضو نيابة إن كان يقدر يعمل كدا".