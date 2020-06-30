انتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق عقار بالسلام

أمرت نيابة السلام الجزئية بانتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق نشب داخل عقار سكني لبيان الأسباب وحصر التلفيات والخسائر، كما كلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.وتلقت غرفة عمليات نجدة القاهرة بلاغا بنشوب حريق داخل عقار سكني بمنطقة السلام، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالقاهرة بسيارات الإطفاء لمكان الحريق.وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق، لمحاصرته ومنع امتداده، وتمت عملية إخماده دون وقوع أى إصابات، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.