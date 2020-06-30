«أيام يونيو».. عدلي منصور يكشف كواليس «الدستورية» قبل ثورة المصريين

قال المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية السابق ورئيس المحكمة الدستورية الأسبق، إن جماعة تمرد التي جمعت التوكيلات لعزل محمد مرسي، أعلنت أنها ستصل بالتوكيلات للمحكمة الدستورية العليا.وأضاف "منصور" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر": "كنا في حيرة من أمرنا، هل نستلمها؟ وهو أمر ليس من اختصاص المحكمة، ستشعر الجموع بخيبة أمل إذا رفضنا استلامها".وأردف: "كنا في حالة نترقب قبل 30 يونيو وننتظر ما ستسفر عنه الأحداث، انكشفت الغمة وانحاز الجيش لجموع المصريين، وكلل الأمر مساعي الشعب بالنجاح".وتابع: "كل تفكيرنا كان في مصر في هذا الظرف التاريخي كان يمكن أن تصل للهاوية، كان يمكن أن نصل لاحتراب أهلي، لكن الحمد لله ربنا كان معانا، والجيش نلجأ له في هذه المهمات".ولفت إلى أن الإخوان كانوا يراهنون على فشل 30 يونيو لأنهم يريدون للإسلام السياسي أن يستولي على البلد.وأردف: "الآن بعد 7 سنوات أي شخص ينكر ما يحدث في البلد إما مغرض أو يعيش في عالم آخر، كما أننا نواجه تحديا لحماية حدودنا الغربية من رجل يتخيل أن له سلطان، وهذا وقت لابد أن نكون داعمين للبلد، ومن يمكن أن يقدم للبلد شيء يجب أن يقدمه وميتأخرش".