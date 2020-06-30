رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 30 يونيو 2020 الموافق 09 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

إحباط تهريب 13660 عبوة منشطات خارج البلاد

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 07:34 م
تهريب منشطات
تهريب منشطات
عمرو المزيدي
طباعة
نجحت أجهزة وزارة الداخلية فى إحباط تهريب 13660 عبوة منشطات لخارج البلاد داخل حاوية أدوات منزلية عبر ميناء الإسكندرية.

وأكدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائى بالإدارة العامة لشرطة ميناء الإسكندرية البحرى، قيام إحدى شركات الاستيراد والتصدير الكائنة بمحافظة الإسكندرية بتصدير حاوية لإحدى الدول العربية عبارة عن "أدوات منزلية" وإخفاء كميات من العقاقير الطبية "منشطات" ضمن مشمولها، وتقدمت الشركة للجهات المعنية بمستندات مثبت بها بيانات على خلاف الحقيقة "من حيث الصنف والنوع والكمية".. وذلك بقصد تهريبها لخارج البلاد دون الحصول على الموافقات اللازمة.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية تم تشكيل لجنة لكشف وجرد مشمول الرسالة، وأسفرت أعمالها عن ضبط 13660 عبوة منشطات عبارة عن عسل نحل ماركات مختلفة "مجهولة المصدر" ومحظور تصديرها للخارج. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مستشفى «أبوخليفة»: حالة رجاء الجداوي في تدهور مستمر

السيسى ينفعل بسبب أحد العقارات المخالفة: «مين إداهم الترخيص»

«هو بكره مش هييجي».. مستشار رئيس الوزراء يحكي تجربته مع كورونا

أسعار الذهب ترتفع 5 جنيهات.. وعيار 21 يسجل 799 جنيهًا

الصور

image description

الأهلي يواصل تدريباته.. والظهور الأول لـ «صالح جمعة»

image description

الرئيس يفتتح قصر البارون بمصر الجديدة بعد ترميمه

image description

السينمات تنبض بالحياة مجددًا

image description

الابتسامة تعلو وجوه الطلاب بعد امتحان «الديناميكا»

image description

عودة العمل بـ«كافيهات وسط البلد»

الأكثر قراءة

جدول العلاوات الخمس الجديد 2020.. رابط وزارة التضامن الاجتماعى للاستعلام بالرقم القومى

شكري: إثيوبيا رفضت الكشف عن تقارير أمان سد النهضة

أسعار الذهب ترتفع 5 جنيهات.. وعيار 21 يسجل 799 جنيهًا

موعد أول أيام عيد الأضحى 2020

إنفوجراف

image description

سد النهضة.. مواقف داعمة لمصر في مجلس الأمن

image description

الزيادات الجديدة فى أجور موظفي الدولة (إنفوجراف)

image description

غارة إسرائيلية تستهدف مواقع للحرس الثوري الإيراني في البوكمال ودير الزور

image description

سما المصرى تدفع ثمن الإغراء بالدعارة (إنفوجراف)

أيام زمان

أصعب ليلة في حياة الشاعر أحمد رامي.. "مشى تسع محطات وتسلق سور مدرسة داخلية للبنات"

"نوع جديد من الأغاني".. سر اجتماع إحسان عبد القدوس وعبد الحليم حافظ ومحمد عبد الوهاب

مأساة فنانة كبيرة.. 12 حقنة أعادتها للحياة بعد أنباء وفاتها فسألت: «وشي حلو؟»

المشاهد المنسية (9).. أسرار معركة أحمد زكي وطارق الشناوي: «وصفني بالنجم الأسود»

نجم الساعة

"نوع جديد من الأغاني".. سر اجتماع إحسان عبد القدوس وعبد الحليم حافظ ومحمد عبد الوهاب

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

كيفية استخراج بدل فاقد بطاقات التموين 2020 من موقع دعم مصر التمويني

تعرف على مواعيد سداد فاتورة التلفون الأرضي 2020 بالتفصيل

تعاون إماراتي أمريكي في البحوث المرتبطة بالذكاء الاصطناعي

اكتشاف أنقاض مبانٍ غريبة على المريخ

مقالات الرأي
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
النيل من "النجاشي" إلى "السيسي"!
ماجد حبته
لولا ثورة 30 يونيو
القس. رفعت فكرى
الدراويش و«كورونا»
مؤمن المحمدي
على الشريف
المزيد

الثقافة

«الثقافة الفلسطينية» تبث فقرات استعراضية لفرق فنية مختلفة

«التشكيليين» تنفي حزمة شائعات.. وتؤكد: جار تخصيص شقق للأعضاء من الإسكان

«المقام العالى».. الخميس المقبل «أونلاين»

«الحب على شواطئ دهب» رواية رومانسية لـ رمزى محمود