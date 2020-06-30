وفاء الكيلاني تُحيي الذكرى العاشرة لرحيل والدها

أحيت الإعلامية وفاء الكيلاني، الذكرى العاشرة لرحيل والدها وذلك في تغريدة مؤثرة عبر صفحتها الشخصية بموقع "تويتر".وقالت "الكيلاني" في تغريدتها: "النهاردة الذكرى السنوية العاشرة لوالدي، الله يرحمه ويغفر له ويؤنس وحدته ويجعل مثواه الجنة، أسألكم الدعاء له بالرحمة".وأضافت: "السنين بتمر بسرعة.. وكل شيء في الدنيا ممكن يتعوض إلا الأهل فاشبعوا منهم وأرضوهم، ربنا يخليلكم أهاليكم وأحباءكم ويرحم أمواتكم جميعا".وعلق الإعلامي اللبناني نيشان على تغريدتها قائلًا: "الله يرحمه وفاء.. كان رجلًا طيّبًا مثقّفًا نبيلًا"، لترد عليه قائلة: "حبيبي نيشان ويرحم والدك ويطيل في عُمر والدتك اللهم آمين".