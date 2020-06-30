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الثلاثاء 30 يونيو 2020 الموافق 09 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

حصول عالم مصرى على درجة أستاذ شرفى بمعهد جورج جرين فى بريطانيا

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 05:42 م
صلاح عبية
صلاح عبية
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أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، حصول الدكتور صلاح عبية الرئيس السابق لجامعة العلوم والتكنولوجيا (مدينة زويل) والمدير المؤسس لمركز الفوتونيات والمواد الذكية وعضو مجلس الأكاديمية بمصر، على درجة أستاذ شرفي بمعهد جورج جرين لأبحاث الكهروماغناطيسية بالمملكة المتحدة.

وهنأ الدكتور محمود صقر، رئيس الأكاديمية الدكتور صلاح عبية، مؤكدا أن اختيار علماء مصريين متميزين ووصولهم لمناصب قيادية في هذه المؤسسات يعكس تميز العلماء المصريين والتقدير لهم إقليميا ودوليا ويؤكد الدور الرائد لهم في الداخل والخارج.

وكان الدكتور صلاح عبية، قد تلقى خطابا من رئيسة معهد جورج جرين لأبحاث الكهرومغناطيسية بالمملكة المتحدة والتابع لجامعة نوتنجهام بمنحه درجة أستاذ شرفي، حيث قرر مجلس الجامعة في جلسته المنعقدة في شهر يونيو الحالي، منحه هذه الدرجة الرفيعة التي عادة تمنح لأساتذة الكرسي المتميزين عالميًا في مجال تخصصهم والذين لهم اسهامات عالمية رائدة في مجال أبحاثهم.

ومن حيثيات منحه هذه الدرجة الرفيعة هي إسهاماته البحثية الرائدة عالميًا في مجال الفوتونيات وكذلك إسهاماته للمجتمع العلمي والبحثي المصري والعالمي من خلال أدواره القيادية التي لعبها في عدد من الجامعات في مصر والمملكة المتحدة.

والدكتور صلاح عبية نشر أكثر من 500 بحث في المجلات والدوريات العلمية والمؤتمرات الدولية، وألّف 3 كتب، تم اعتمادها كمراجع في برامج الدراسات العليا الخاصة بمجال الضوئيات بالجامعات الدولية مثل "MIT" وجامعة بردوه، والمعهد الهندي للتكنولوجيا، والجامعة القومية بسنغافورة، وغيرها من الجامعات العالمية، وحصل على العديد من الجوائز وشهادات التقدير الوطنية والدولية.

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