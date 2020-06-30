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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

بنسبة 90.2%.. اعتماد نتيجة العينة العشوائية لـ«إنجليزي الثانوية»

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 12:12 م
طارق شوقي
طارق شوقي
نورهان عبدالرحمن
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اعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم، نتيجة تقدير العينة العشوائية لأوراق إجابة مادة اللغة الإنجليزية كلغة أولى بامتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 20192020 (الدور الأول).

وقال الدكتور رضا حجازى نائب الوزير لشئون المعلمين رئيس عام امتحان الثانوية العامة، إن نتيجة تصحيح العينة العشوائية لمادة اللغة الإنجليزية، البالغ عددها 23 آلاف و457 ورقة، أسفرت عن نجاح 21152 طالبا وطالبة بنسبة نجاح 90.2%.

وأضاف حجازى، إن 4982 طالبا وطالبة (بنسبة 23.55% من إجمالي العينة العشوائية) حصلوا على نسبة نجاح من 90% إلى أقل من 100% وهى أكثر من النسبة المخصصة فى المنحنى الاعتدالى لنتائج الامتحانات للطلاب المتميزين.

كما حصل 149 طالبا وطالبة على الدرجات النهائية، وحصل 4857 طالبا وطالبة (بنسبة 22.96% من إجمالي العينة العشوائية) على نسبة نجاح من 80% إلى أقل من 90%، وحصل 4300 طالبا وطالبة (بنسبة 20.33% من إجمالي العينة العشوائية) على نسبة نجاح من 70% إلى أقل من 80% وعليه يعتد بنموذج الإجابة ويستمر التقدير وفق هذا النموذج.

جاء ذلك بعد اتخاذ كافة الإجراءات التى تضمن الحفاظ على حقوق الطلاب وترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب، حيث تم عقد اجتماع، عبر شبكة الفيديو كونفرانس، مع السادة موجهي عموم المادة ومشرفى التقدير على مستوى جميع مقرات التقدير، وأسفر الاجتماع على أن مضمون الامتحان ومفرداته واضحة ولم يحدث أى جدال حول أى سؤال أو إجابته.

كما كلف الدكتور رضا حجازى نائب الوزير لشئون المعلمين رئيس عام امتحان الثانوية العامة، جميع لجان النظام والمراقبة بتشريح الأسئلة لتحديد نسبة الطلاب الذين لم يجيبوا أو أجابوا على كل سؤال لتحديد مستوى السهولة والصعوبة وتحديد القدرة التمييزية لكل سؤال وقد أوضحت نتيجة التشريح أن جميع الأسئلة لها قدرة تمييزية مرتفعة وبالتالي فإن جميع الأسئلة صالحة لقياس نواتج التعلم التي وضعت من أجلها.

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