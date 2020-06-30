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الثلاثاء 30 يونيو 2020 الموافق 09 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

نيابة أمن الدولة تتولى التحقيق في مقتل إرهابيين بشمال سيناء

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 11:58 ص
مقتل إرهابيين بشمال
مقتل إرهابيين بشمال سيناء
حسام محفوظ
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تتولى نيابة أمن الدولة العليا التحقيق في مقتل اثنين من العناصر الإرهابية بمنطقة "جلبانة" بشمال سيناء، في تبادل لإطلاق النيران مع الأجهزة الأمنية.

وتلقت النيابة إخطارا من الأجهزة الأمنية أنه بعد توافر معلومات لقطاع الأمن الوطني، حول تواجد مجموعة من العناصر الإرهابية بمنطقة "جلبانة"، وقيامهم بالإعداد والتخطيط لتنفيذ سلسلة من العمليات العدائية تجاه ارتكازات القوات المسلحة والشرطة بالنطاق ذاته، تزامنًا مع احتفالات ذكرى 30 يونيو، وتمّ على الفور التعامل مع تلك المعلومات لتحديد أماكن تواجد هذه العناصر وتردداتهم.

وأسفرت النتائج عن رصد تواجد اثنين من العناصر الإرهابية شديدة الخطورة داخل إحدى السيارات ماركة "نيسان" بيضاء اللون بهدف رصدّ الارتكازات الأمنية، في إطار الإعداد لاستهدافها إلا أنَّهما فور استشعارهما بإحكام الحصار عليهما أطلقا النيران بكثافة تجاه القوات، فتمّ التعامل معهما مما أسفر عن مصرعهما.

وعُثر بحوزة العنصرين الإرهابيين على 2 سلاح آلي، و5 خزائن، وكمية من الذخيرة من العيار ذاته، وجهاز لاسلكي وكذا طبنجة CZ، تبين أنَّها مستولى عليها عقب هجوم مجموعة من العناصر الإرهابية على أحد أفراد الشرطة واستشهاده بتاريخ 9 أغسطس 2017، بنطاق مدينة بئر العبد بشمال سيناء.

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