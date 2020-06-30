حملات لإزالة إشغالات الباعة الجائلين بمحيط محطات «المترو»

واصلت أجهزة الأمن حملات إزالة الإشغالات والتعديات وضبط الباعة الجائلين بمحطات مترو الأنفاق، استمرارًا للحملة الانضباطية التى تقوم بها الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات لإزالة الإشغالات والباعة الجائلين بمحيط محطات مترو الأنفاق لمنع التكدس.وقامت الإدارة بشن حملة أمنية مُكبرة استهدفت إزالة جميع الإشغالات والباعة الجائلين المتواجدين على مداخل ومخارج محطات مترو الأنفاق داخل عربات المترو لمنع التكدسات والزحام.وأسفرت عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية التى ساهمت فى إعادة سيولة الحركة المرورية وحركة المشاة على جميع مداخل ومخارج المحطات، وقد لاقت تلك الحملة ردود أفعال إيجابية لدى جمهور الركاب.