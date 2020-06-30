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الثلاثاء 30 يونيو 2020 الموافق 09 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

حملات لإزالة إشغالات الباعة الجائلين بمحيط محطات «المترو»

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 11:56 ص
إزالة الإشغالات
إزالة الإشغالات
مريم جبل - عمرو المزيدي
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واصلت أجهزة الأمن حملات إزالة الإشغالات والتعديات وضبط الباعة الجائلين بمحطات مترو الأنفاق، استمرارًا للحملة الانضباطية التى تقوم بها الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات لإزالة الإشغالات والباعة الجائلين بمحيط محطات مترو الأنفاق لمنع التكدس.

وقامت الإدارة بشن حملة أمنية مُكبرة استهدفت إزالة جميع الإشغالات والباعة الجائلين المتواجدين على مداخل ومخارج محطات مترو الأنفاق داخل عربات المترو لمنع التكدسات والزحام.

وأسفرت عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية التى ساهمت فى إعادة سيولة الحركة المرورية وحركة المشاة على جميع مداخل ومخارج المحطات، وقد لاقت تلك الحملة ردود أفعال إيجابية لدى جمهور الركاب.

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