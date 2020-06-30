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الثلاثاء 30 يونيو 2020 الموافق 09 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

عرض فيلم الرسوم المتحركة «أول يوم» أونلاين.. الليلة

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 10:31 ص
ملتقي القاهرة الدولي
ملتقي القاهرة الدولي للرسوم المتحركة
نضال ممدوح
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ضمن مبادرة "الثقافة بين إيديك"٬ يعرض قطاع صندوق التنمية الثقافية٬ عبر قناته الرسمية باليوتيوب٬ فى السادسة مساء اليوم٬ ثانى عروض الأفلام الفائزة بمنحة الانتاج٬ التي أطلقها قطاع الصندوق منذ ثلاث أعوام ضمن فعاليات ملتقي القاهرة الدولي للرسوم المتحركة، للشباب بقيمة 50 ألف جنيه.

حيث يعرض فيلم " أول يوم " الحاصل علي المنحة في الدورة العاشرة للملتقي٬ للمخرجة سارة نبيل.

يدور الفيلم حول أهميه تأهيل الأطفال للتكييف والتأقلم مع بيئاتهم، من خلال وجهة نظر فتاة صغيرة لم يتم تأهيلها لأول يوم فى الدراسه، الفيلم سيناريـو وإخراج وتحريك سارة نبيل محمد، موسيقـى شريف سمير، مـونتـاج منة الأطروشي.

حصلت سارة نبيل على بكالوريوس التربية النوعية قسم فنون عام 2009، وفى عام 2013 حصلت على بكالوريوس المعهد العالي للسينما قسم (إخراج رسوم متحركة)، أخرجت عدد من الأفلام منها "أصدقاء حتى الموت" الذى حصل على العديد من الجوائز المحلية والدولية.

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