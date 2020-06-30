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الثلاثاء 30 يونيو 2020 الموافق 09 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«التخطيط» تطلق رابع جلسات «ريادة الأعمال والتنمية الاقتصادية»

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 10:25 ص
هالة السعيد
هالة السعيد
أميرة ممدوح
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يواصل مشروع رواد 2030 التابع لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية جلساته ضمن سلسلة الجلسات النقاشية حول ريادة الأعمال والتنمية الاقتصادية حيث تنطلق اليوم الجلسة الرابعة بعنوان «دور التعليم الريادي في تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري» والمنعقدة على مدار الأسبوع تحت رعاية الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

ويدير الجلسة الرابعة الدكتور خالد حبيب، مستشار برنامج TVET II ويشارك بها الدكتورة غادة خليل، مدير مشروع رواد ٢٠٣٠ بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتور رضا حجازى، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى والدكتور عصام الكردي، رئيس جامعة الإسكندرية، دينا المفتي، المدير التنفيذي لمؤسسة «إنجاز مصر»، الدكتور عادل صادق، رئيس قطاع الأعمال «IBDL».

وتناقش الجلسة دور التعليم الريادي في تعزيز تنافسية الاقتصاد المصر وذلك حيث أصبحت ريادة الأعمال أحد أهم ركائز التنمية الاقتصادية، لتتحول إلى قاطرة تنموية متكاملة تشهد حراكًا واسعًا في مصر.

وتتطرق الجلسة إلى أهمية المؤسسات التعليمية باعتبارها أحد أهم محركات التقدم ونقل المعرفة والابتكار، وتناقش الجلسة كذلك التعليم كوسيلة مهمة لتحفيز روح المبادرة؛ بما يُشعِر الفرد بالاستقلال والثقة بالنفس ويهيئه لخيارات بديلة للمهنة، فضلًا عن توسيع آفاق الطلاب لتطوير فرص أعمال جديدة.

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