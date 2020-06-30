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الثلاثاء 30 يونيو 2020 الموافق 09 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بريطانيا تفرض العزل العام على ليستر بعد تفشى كورونا

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 09:20 ص
مات هانكوك
مات هانكوك
وكالات
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قال وزير الصحة البريطاني مات هانكوك اليوم الثلاثاء إن بلاده ستجري قريبا تغييرات قانونية لفرض العزل العام على مدينة ليستر، بعد رصد تفش كبير مفاجئ لفيروس كورونا المستجد في المدينة.

وتعتبر ليستر العريقة في وسط بريطانيا أول منطقة في المملكة المتحدة يجري فرض إجراءات عزل عام محلي عليها، بعد أن بدأت الحكومة البريطانية بتخفيف إجراءات العزل في أنحاء البلاد في وقت سابق من الشهر الجاري.

وقال هانكوك لشبكة سكاي التليفزيونية: "سنطرح تغييرا قانونيا قريبا جدا، خلال اليومين المقبلين، لأن بعض الإجراءات التي اضطررنا لاتخاذها في ليستر للأسف ستتطلب دعما قانونيا"، ولم يستبعد الاستعانة بالشرطة في بعض الحالات لفرض بعض جوانب إجراءات العزل.

كانت الحكومة قد قالت أمس الإثنين إن حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في ليستر شكلت عشرة في المائة من إجمالي الإصابات في البلاد خلال الأسبوع الماضي.

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