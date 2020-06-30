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الثلاثاء 30 يونيو 2020 الموافق 09 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إصابة قائد الحرس الثورى الإيرانى إثر تفجير سيارتين

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 08:41 ص
حسين سلامي
حسين سلامي
أحمد عاشور
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وقع انفجار صباح اليوم الثلاثاء، في سيارتين تابعتين للحرس الثوري الإيراني جنوب شرق البلاد.

وأفادت مصادر إيرانية بأن التفجير نتج عنه إصابة حسين سلامي قائد الحرس الثوري الإيراني في بلوشستان إثر التفجير.

ولم تعلن أي جهة حتى الآن مسئوليتها عن الحادث.

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