إصابة قائد الحرس الثورى الإيرانى إثر تفجير سيارتين

وقع انفجار صباح اليوم الثلاثاء، في سيارتين تابعتين للحرس الثوري الإيراني جنوب شرق البلاد.وأفادت مصادر إيرانية بأن التفجير نتج عنه إصابة حسين سلامي قائد الحرس الثوري الإيراني في بلوشستان إثر التفجير.ولم تعلن أي جهة حتى الآن مسئوليتها عن الحادث.