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الثلاثاء 30 يونيو 2020 الموافق 09 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

روسيا: واشنطن تستعد لاستئناف محتمل للتجارب النووية

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 08:35 ص
التجارب النووية
التجارب النووية
أحمد عاشور
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وجهت روسيا اتهامًا للولايات المتحدة الأمريكية بسبب اتخاذ موقف "هدام" - على حد قولها - من معاهدة حظر التجارب النووية.

وأضافت الخارجية الروسية، أن واشنطن تستعد لاستئناف محتمل للتجارب النووية.

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قد وجهت اتهاما لروسيا بدعم مسلحين في أفغانستان لمواجهة أفراد الجيش الأمريكي، وقد أكدت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) عدم وجود أي معلومات لديها من شأنها أن تدعم ما جاء في مقال "نيويورك تايمز" حول وجود مؤامرة تستهدف الجنود الأمريكيين في أفغانستان.

وقال المتحدث باسم البنتاجون، جوناثان هوفمان، اليوم الثلاثاء، إن "وزارة الدفاع تواصل دراسة المعلومات الاستخبارية، التي تفيد بأن مسئولين من المخابرات العسكرية الروسية عرضوا مكافآت على طالبان لقتل قوات أمريكية في أفغانستان، وأنه ليس لدى وزارة الدفاع أي دليل يدعم الافتراضات الأخيرة التي وجدت في التقارير الصحفية"​​​.

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