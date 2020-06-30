روسيا: واشنطن تستعد لاستئناف محتمل للتجارب النووية

وجهت روسيا اتهامًا للولايات المتحدة الأمريكية بسبب اتخاذ موقف "هدام" - على حد قولها - من معاهدة حظر التجارب النووية.وأضافت الخارجية الروسية، أن واشنطن تستعد لاستئناف محتمل للتجارب النووية.وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قد وجهت اتهاما لروسيا بدعم مسلحين في أفغانستان لمواجهة أفراد الجيش الأمريكي، وقد أكدت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) عدم وجود أي معلومات لديها من شأنها أن تدعم ما جاء في مقال "نيويورك تايمز" حول وجود مؤامرة تستهدف الجنود الأمريكيين في أفغانستان.وقال المتحدث باسم البنتاجون، جوناثان هوفمان، اليوم الثلاثاء، إن "وزارة الدفاع تواصل دراسة المعلومات الاستخبارية، التي تفيد بأن مسئولين من المخابرات العسكرية الروسية عرضوا مكافآت على طالبان لقتل قوات أمريكية في أفغانستان، وأنه ليس لدى وزارة الدفاع أي دليل يدعم الافتراضات الأخيرة التي وجدت في التقارير الصحفية"​​​.