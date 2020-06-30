اليابان: إقرار الصين تشريعًا للأمن القومى فى هونج كونج أمر مؤسف

قال مسئولون كبار في الحكومة اليابانية اليوم الثلاثاء، إن إقرار الصين تشريعًا للأمن القومي لهونج كونج "أمر مؤسف" ويقوض مصداقية صيغة "دولة واحدة ونظامان".وأقر البرلمان الصيني تشريعًا للأمن القومي لهونج كونج اليوم، مما يمهد الطريق لتغيير جذري في أسلوب حياة المستعمرة البريطانية السابقة منذ عودتها إلى الحكم الصيني قبل نحو 23 سنة.وقال يوشيهيدي سوجا كبير أمناء مجلس الوزراء في مؤتمر صحفي: "سنواصل العمل مع الدول المعنية للتعامل مع هذه القضية بشكل مناسب".وفي وقت لاحق، قال وزير الخارجية الياباني توشيميتسو موتيجي للصحفيين إنه يشارك المجتمع الدولي وشعب هونج كونج "القلق العميق" بشأن التشريع.وقال سوجا إن اليابان ستظل على اتصال وثيق مع الولايات المتحدة والصين، مشيرًا إلى أن استقرار العلاقات بين القوتين العالميتين أمر حيوي للأمن الإقليمي والعالمي.