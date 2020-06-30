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الثلاثاء 30 يونيو 2020 الموافق 09 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

سهر الصايغ تدافع عن يوسف الشريف: فنان استثنائى

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 05:50 ص
سهر الصايغ ويوسف
سهر الصايغ ويوسف الشريف
حسين الجندي
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دعمت الفنانة سهر الصايغ الفنان يوسف الشريف في الانتقادات التي تعرض لها مؤخرا بسبب حديثه عن عدم ملامسة النساء في أعماله وهو ما قاله في حديث ولقاء مع الإعلامي رامي رضوان.

وقالت سهر الصايغ، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "عمري ما بحب اكتب رأيي لا في شخص ولا في موضوع.. ولكن حين يكون الحديث عن يوسف الشريف فكل الاحترام لهذا الاستثنائي".

وكانت قد شاركت سهر الصايغ في رمضان الماضي مع الفنان يوسف الشريف في مسلسل "النهاية" الذي حقق نجاحًا كبيرًا، وهو من تأليف عمرو سمير عاطف، وإخراج ياسر سامي، وشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين، ومن إنتاج شركة "سينرجي" للمنتج تامر مرسي.

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