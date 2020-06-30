سهر الصايغ تدافع عن يوسف الشريف: فنان استثنائى

دعمت الفنانة سهر الصايغ الفنان يوسف الشريف في الانتقادات التي تعرض لها مؤخرا بسبب حديثه عن عدم ملامسة النساء في أعماله وهو ما قاله في حديث ولقاء مع الإعلامي رامي رضوان.وقالت سهر الصايغ، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "عمري ما بحب اكتب رأيي لا في شخص ولا في موضوع.. ولكن حين يكون الحديث عن يوسف الشريف فكل الاحترام لهذا الاستثنائي".وكانت قد شاركت سهر الصايغ في رمضان الماضي مع الفنان يوسف الشريف في مسلسل "النهاية" الذي حقق نجاحًا كبيرًا، وهو من تأليف عمرو سمير عاطف، وإخراج ياسر سامي، وشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين، ومن إنتاج شركة "سينرجي" للمنتج تامر مرسي.