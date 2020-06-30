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الثلاثاء 30 يونيو 2020 الموافق 09 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

يسرا: ضربت حلا شيحة بالقلم 6 مرات ولم تعترض

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 07:27 ص
يسرا وحلا شيحة
يسرا وحلا شيحة
سناء إسماعيل
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وصفت الفنانة يسرا دور الفنانة عبير صبري في مسلسل "خيانة عهد" بأنه من أفضل حالاتها الفنية كاشفة أنها كانت تخشى من الدور.

وأضافت في مداخلة عبر تطبيق "زووم" ببرنامج "القاهرة الآن" المذاع على فضائية "العربية الحدث" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي: "أجمل مشاهدها كان وهي تواجه أولادها وزوجها بمشاعر ندم"، مشيرة إلى شقيقتها في المسلسل وهي الفنانة حلا شيحة نجحت في دورها لدرجة أن الناس كرهتها وهذا نجاح كبير.

وعن مشهد ضربها لحلا شيحة قالت: "كنت لازم أبقى قاسية لأنهم أخدوا أعز الناس عندي في حياتي وهو ابني، ولما ضربت حلا في المشهد ورغم إني بكره إني أضرب حد ضربتها بجد والقلم لبس ومن كل الزوايا، وحلا ماعلقتش خالص واستسلمت ومافتحتش بوقها، رغم إن المشهد إتمثل ست مرات واتضربت في كل مرة، كما أن خالد سرحان كان في أحلى حالاته الفنية ومغير جلده".

وعن أصعب المشاهد قالت: "ان مشهد لما جالي عسكري في المسلسل لبيومي فؤاد وقاله نروح المشرحة ماحبتش أفور في المشهد ده عشان السقف يعلى في المشاعر لما أروح المشرحة والجنازة بداية من الصدمة المصحوبة بعدم البكاء في المشرحة ثم الانهيار في المدافن".

وحول التصوير في ظل جائحة كورونا قالت: "ماحدش فينا إتصاب في كل الفريق بالفيروس وبنطهر المكان باستمرار حتى الأيام اللي طبقنا فيها في اللوكيشين وإيدينا نشفت من الكحول ما أهملناش".

وبشأن الأجواء المنزلية التي تقضيها قالت: "إديت للمساعدين بتوعي في البيت إجازة شهر بعد رمضان، وأنا اللي بطبخ وبكنس وبمسح وغياب سعدية خلاني أعمل كل حاجة، خالد استحمل طبيخي الوحش لأني ماطبختش من زمان، وكل مني أكل نيء ورز معجن والراجل استحمل وماتكلمش".

وأضافت: "كده ينفع وكده ينفع، وأكثر طبخة تتبناها هي الملوخية البوراني وخالد نفسه مصدقش".

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