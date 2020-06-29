«العدل»: التقاضي في المحاكم الاقتصادية سيكون إلكترونيًا

قال المستشار عمر مروان، وزير العدل، إن الوزارة تنسّق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لتطوير المحاكم والشهر العقاري من أجل الميكنة والتحول الرقمي الذي يهدف إلى التوسع الجغرافي والتكنولوجي من أجل تقديم الخدمات عن بُعد، ويستطيع المواطن اتمام الإجراءات عبر هاتفه المحمول.أضاف مروان، خلال اتصال هاتفي مع برنامج التاسعة عبر القناة الأولى المصرية، أن هذا الأمر يتطلب وقتًا كبيرًا، لكننا نسير فيه الآن، ونحن بدأنا التطوير والتحول الرقمى والرئيس عبدالفتاح السيسى يدعم هذا التوجه".ولفت وزير العدل إلى أن ميكنة المحاكم والتحول إلى الرقمى يهدف إلى إقامة الدعاوى عن بعد، لافتًا إلى أنه سيعلن قريبًا عن بعض هذه الخدمات، كاشفًا عن أن الوزارة أجرت تجارب على التقاضى الرقمي في المحاكم الاقتصادية:" فى المحاكم الاقتصادية أجرينا تجارب على الإجراءات المتعلقة بالتقاضى من الألف إلى الياء إلكترونيًا".