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الإثنين 29 يونيو 2020 الموافق 08 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

2.2 مليار جنيه إجمالي الرسوم المحصلة بجمارك بورسعيد خلال مايو

الإثنين 29/يونيو/2020 - 09:05 م
جمارك بورسعيد
جمارك بورسعيد
راندا التوني
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أفرجت الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد برئاسة يسرى رجب عن مشمول 5499 شهادة جمركية وارد نهائي (شرق وغرب) بورسعيد خلال شهر مايو 2020 لجميع البضائع العامة وكذا السلع الاستراتيجية مثل (القمح والبقول والذرة وغيرها).

وبلغت الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة من شهادات الوارد حوالى 362 مليونا و420 ألف جنيه، بينما بلغ إجمالي ضرائب القيمة المضافة والرسوم الأخرى المحصلة عن تلك الشهادات نحو مليار و922 مليونا و205 آلاف جنيه.

كما بلغت الشهادات التي تم تصديرها من خلال إدارات الصادر التابعة للإدارة المركزية لجمارك بورسعيد (غرب – شرق) خلال نفس الفترة 714 بيانا جمركيا صادر تحت كافة النظم (نهائي – سماح مؤقت – دروباك) بقيمة إجمالية بلغت 267 مليونا و991 ألف جنيه، وكانت أغلب السلع المصدرة عبارة عن مواد غذائية وعصائر وفواكه ومواد خام أولية وقد تم تحصيل رسم صادر عن بعض البيانات الجمركية المصدرة بمبلغ 10 ملايين و52 ألف جنيه.

وأوضحت الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد، أنه بذلك يبلغ إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى المحصلة بجمارك بورسعيد خلال شهر مايو 2020 حوالي 2 مليار و284 مليونا و625 ألف جنيه.

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