«الأعلى للآثار»: المتحف الكبير هدية مصر للعالم

قال مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن المتحف المصري الكبير، سينظم العمل فيه أكبر مؤسسة ترفيهية ثقافية عالمية، وسيكون هدية مصر للعالم في القرن 21.ولفت وزيري، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم، في برنامج "اليوم" المذاع عبر فضائية "dmc"، إلى أنه باق 10% من الأعمال داخل المتحف، وسيتم افتتاحه في منتصف عام 2021.وأضاف: "نقل إليه آثار توت عنخ أمون بالكامل، وفي منتصف 2021 سيتم إهداء العالم تحفة فنية أثرية".وبالنسبة لقصر البارون، قال وزيري، إنه بيع في مزاد علني، اشتراه رجل، وفي 2005 اشترته وزارة الإسكان وسلمته للمجلس الأعلى في 2007، تم بدء أعمال الترميم في 2017، بتكلفة 175 مليون جنيه.وأردف: "تعرض القصر لتدمير واضح، وروجت خزعبلات وأساطير، عن وجود سحر هندي وأن من يدخله يختفي، لكن تم إنقاذ القصر وأصبح مفخرة".