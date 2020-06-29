«شباك» للجمهور بـ«تعليم القاهرة» لمواجهة تفشي كورونا

قرر محمد عطية، وكيل أول وزارة التعليم بالقاهرة، تفعيل خدمة الشباك الواحد بالمديرية، للتعامل مع الجمهور والمعلمين وأولياء الأمور، والرد على استفساراتهم.وقال محمد الحسيني، مدير عام الشئون المالية والإدارية بالمديرية، إن هذا القرار يهدف لتوظيف الموارد البشرية لخدمة العملية التعليمية ككل وعدم دخول الجمهور للمديرية منعًا للتكدس، تنفيذًا لاتخاذ الإجراءات الاحترازية وحرصًا على صحة وسلامة الجميع، من جائحة انتشار فيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى تواجد القيادات والعاملين بفناء المديرية للرد على الجميع، مع إنشاء مظلات للوقاية من أشعة الشمس.وكشف الحسيني، أنه في حالة الضرورة لدخول أي مواطن يعبر من خلال بوابة التعقيم الإلكترونية، وقياس درجة الحرارة والتزامه بارتداء الكمامة والقفازات الواقية.