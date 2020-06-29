التعليم العالي: اختفاء الوظائف التقليدية بسبب كورونا

قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، إن تداعيات جائحة كورونا أدخلت العالم عصر الثورة الصناعية الرابعة بشكل أسرع بكثير من المتوقع، والتى ستؤدى حتمًا إلى فقدان كثير من الوظائف التقليدية الحالية وظهور نوع جديد من الأعمال غير التقليدية، مؤكدًا أن تشجيع ريادة الأعمال ومسرعات الأعمال التكنولوجية أصبح ضرورة حتمية بعد أن تأثرت سلبًا العمالة فى القطاعات التقليدية على عكس تفوق التسوق الإلكتروني وشركات تكنولوجيا المعلومات.وأضاف الوزير، خلال كلمته بندوة تنظمها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية حول ريادة الأعمال والتنمية الاقتصادية، أن غياب البنية التشريعية والتكنولوجية ونقص الكوادر البشرية والتمويل من أهم التحديات الرئيسية التى تواجه التوسع فى نشر فكر ريادة الأعمال، مشددًا على أن وزارة التعليم العالى بصدد إعادة النظر فى المناهج الدراسية الجامعية بما يراعى تضمين فكر ريادة الأعمال وتهيئة بيئة محفزة لتوطين وإنتاج المعرفة وربط تطبيقات المعرفة ومخرجات البحث العلمى والابتكار بالأولويات القومية للدولة، إلى جانب تفعيل وتطوير نظام وطنى متكامل للابتكار.وأشار "عبد الغفار"، إلى أن عدد مكاتب الابتكار ونقل وتسويق التكنولوجيا يبلغ 56 مكتب فى مختلف الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة والمراكز البحثية، بالإضافة إلى 20 حاضنة أعمال قدمت خدماتها لأكثر من 32 ألف متدرب بتمويل قدره 70 مليون جنيه مصرى، كما بلغ عدد الشركات المحتضنة 135 شركة، موضحًا أن مدة الاحتضان تتراوح من 6 أشهر وحتى 9 أشهر حسب حاجة الشركة الناشئة، بناءًا على تقييمات أولية ومقابلات شخصية وتدريب سابقة على الالتحاق ببرنامج الاحتضان.