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الإثنين 29 يونيو 2020 الموافق 08 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

تجديد حبس 4 متهمين بقتل عامل اغتصب ابنتهم بالبساتين

الإثنين 29/يونيو/2020 - 11:54 ص
تجديد حبس
تجديد حبس
نجلاء رفاعي
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جدد قاضي المعارضات بمحكمة حلوان، اليوم الإثنين، حبس ٤ متهمين، ١٥ يومًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهم بقتل عامل تعدى جنسيا على شقيقة أحدهم وحملها منه سفاحًا في منطقة البساتين.

وقررت النيابة تشريح جثة المجني عليه؛ وإعداد تقرير حول الواقعة، والتصريح بالدفن عقب ذلك، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة، وكشفت المناظرة أنه مصاب بكسور وكدمات بمختلف أنحاء الجسم وعلى جثته آثار تعذيب.

شهدت منطقة البساتين واقعة مأساوية عندما أقدم شاب بمساعدة 3 آخرين، على إلقاء عامل من الطابق الخامس بعد اغتصابه ابنة زوجته وحملها منة سفاحا بمنطقة البساتين.

وبإجراء التحريات دلت على قيام شاب بمساعدة أقاربه بإلقاء عامل من الطابق الخامس، وتم ضبط المتهمين وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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