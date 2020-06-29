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الإثنين 29 يونيو 2020 الموافق 08 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

تجديد حبس سيدة لسرقة خزينة رجل أعمال في حلوان

الإثنين 29/يونيو/2020 - 11:51 ص
حبس سيدة
حبس سيدة
نجلاء رفاعي
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جدد قاضي المعارضات بمحكمة حلوان، اليوم الاثنين، حبس سيدة وآخرين؛ ١٥ يومًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامها ببيع كمية من المشغولات الذهبية، لصاحب محل صاغة، قامت بسرقتها من شقة رجل أعمال بمنطقة المقطم.

واعترفت المتهمة أنها تعمل خادمة لدى رجل أعمال يدعى "حسن السيد"، ويقيم بمنطقة الهضبة الوسطي بالمقطم، وأنها سرقت خزينة حديدية من داخل المنزل محل عملها بالاتفاق المسبق فيما بينها وبين طليقها ويدعى "أحمد محمود مصطفى"، موظف بشركة مياه مدينة 15 مايو، وأنها أعطت الخزينة لطليقها المتهم الثاني لفتحها وسرقة محتوياتها ومناصفة ما بداخلها فيما بينهما.

فقام المتهم بصحبتها بالتوجه للمتهم الثالث ويدعي "فراج عبد الحليم"، وشهرته فرج صاروخ، حداد ومقيم بالعزبة البحرية، لفتحها والاستيلاء على ما بداخلها.

تلقى النقيب أحمد فتحي، معاون مباحث قسم شرطة حلوان، بلاغا من أحد أصحاب محال الصاغة الكائنة بشارع عبد الرحمن، دائرة القسم، مفاده قيام إحدى السيدات بعرض مشغولات ذهبية للبيع داخل المحل بدون الفواتير الخاصة بها.

وانتقلت قوة أمنية لمحل البلاغ وبمناقشة المتهمة عن مصدر المشغولات الذهبية، وبسؤالها عن الفواتير الخاصة بها، ظهرت عليها علامات الريبة والقلق وبالضغط عليها انهارت، واعترفت بسرقة المضبوطات، وأمكن ضبط باقي المتهمين.

وبفحص المسروقات تبين أنها عبارة عن "4 سلاسل ذهبية، 9 دلايات أشكال مختلفة، 2 خاتم، 3 ساعات ذهب، حلق، 2 أسورة، 2 غويشة، مجموعة من الأقلام الجاف ماركات، مجموعة عملات لبعض الدول".

وباستدعاء المجني عليه تعرف على المسروقات وأقر بأنه لا يعلم بواقعة سرقة الخزينة الخاصة به، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.

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