«الأعلى للنيابة الإدارية»: إلغاء الإجازة القضائية

أصدر المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، برئاسة المستشار عصام المنشاوي، قرار بشأن تنظيم العمل الفترة المقبلة.وجاء في القرار، أنه وفقا لما انتهى إليه إجتماع المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية، تقرر إلغاء الراحة السنوية خلال أشهر الإجازة القضائية لهذا العام.وأضاف القرار أنه وعلى أعضاء النيابة الإدارية والعاملين بها مراعاة بذل مزيد من الجهد تعويضا لما فات وتحقيقا للعدالة الناجزة.