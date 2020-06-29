مسلحون يهاجمون بورصة كراتشي في باكستان

هاجمت مجموعة من المسلحين بورصة كراتشي الاثنين، كما أعلنت الشرطة ومسؤولون من سوق المال، فيما لا يزال إطلاق النار مستمرا.وقال ناطق باسم شرطة كراتشي لوكالة فرانس برس "هناك عدد غير محدد من المهاجمين داخل البورصة وفي محيطها يطلقون النار".وأضاف أن مسلحين هاجموا مبنى البورصة في مدينة كراتشي اليوم الاثنين وإن أربعة مهاجمين قُتلوا.وذكرت تقارير إعلامية أن المسلحين هاجموا المبنى بالقنابل اليدوية والأسلحة النارية.ويقع المبنى في منطقة شديدة التأمين ويضم أيضا المكاتب الرئيسية للعديد من البنوك الخاصة.وقال قائد شرطة كراتشي غلام نبي مأمون لرويترز "قُتل أربعة مهاجمين، كانوا قد جاءوا في سيارة كورولا فضية اللون".ولم يتضح حتى الآن ما إذا كان لا يزال هناك مسلحون آخرون.