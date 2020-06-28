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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

أمينة خليل: «عايشة مع أمي وعندي استوديو صغير بهرب ليه»

الأحد 28/يونيو/2020 - 11:45 م
أمينة خليل
أمينة خليل
سناء إسماعيل
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قالت الفنانة أمينة خليل، إن شخصية "عاليا" في مسلسل "ليه لا"، المثير للجدل تتشابه معها في شخصيتها الحقيقية في بعض الأمور.

وأضافت في مداخلة عبر تطبيق "زووم" عبر برنامج "القاهرة الآن" المذاع على فضائية "العربية الحدث" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي: "الكلام اللي في المسلسل مفيش بنت مصرية مسمعتوش من أهلها في أي فترة من فترات حياتها".

وتابعت: "فيها حاجات مني لكن مش شبهي بنسبة 100% ومقدرش أقول إن أي شخصية قمت بيها في أي عمل درامي تشبهني بشكل كبير".

وكشفت عن كواليس مكالمة والدتها مع الفنانة هالة صدقي قائلة: "ماما كلمت هالة صدقي عشان تباركلها بالمسلسل وقلتلها كلامك اللي قلتيه لأمينة حلو أوي كان نفسي أقوله ليها من زمان"، مشيرة إلى أن والدتها سعيدة جدًا بالعمل وردود الفعل وكشفت في مفاجأة أن والدتها شاركت في العمل بمشهد صغير وهو صاحبة ملجأ الكلاب.

وأوضحت أن مشاركة والدتها في العمل كان صدفة، وأن مريم أبو عوف لجأت إليها أثناء تواجدها لأداء المشهد لأن أبو عوف تحب المشاهد الواقعية ووالدتي ناشطة في مجال حقوق الحيوان خاصة الكلاب الضالة، مستطردة: "محدش كان يعرف يعمل الدور زيها".

وكشفت أن والدتها في حياتها الشخصية تضغط عليها للزواج، معقبة: "بتقولي دائما وبتزن وتقلي اتجوزي.. لكن الفرق بين سهير في المسلسل والدة عاليا وأمي إن أمي صديقة ليا وبتسمعني وبينا لغة حوار منذ نعومة أظافري ولم تقف في طريقي يومًا في رغبتي في العمل أو التمثيل".

وتابعت أنها تقيم مع والدتها ولم تترك المنزل، لكنها كشفت أن لديها استوديو صغير يبعد عن منزلها دقيقة واحدة تلجأ إليه في بعض الأحيان.

وعن سنها قالت: "أنا سني دلوقتي 31 سنة يعني مش صغيرة واللي قدي منهم اللي متجوز عشان كده عملت ليا استوديو صغير أهرب ليه بعض الأحيان خاصة أن مواعيد التصوير بتاعتى مختلفة عن حياة أي بيت طبيعي أحسن ما أجلس في كافية وأمي مبسوطة بذلك وفرشت البيت معايا وبتيجي تزورني واختي كمان".

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