إيبارشية البحر الأحمر تستأنف صلوات القداسات بنسبة 25%

أعلنت إيبارشية البحر الأحمر تحت رعاية الأنبا إيلاريون أسقف الإيبارشية، عن فتح جميع كنائس الإيبارشية لصلاة القداسات الإلهية ابتداء من غد الإثنين بنسبة إشغالات 25% من مقاعد كل كنيسة.وأشارت الإيبارشية في بيان لها إلى أنها تعمل أيام السبت والأثنين والأربعاء والخميس فقط، مع تخصيص أيام الجمعة والأحد والثلاثاء للتطهير الشامل للكنائس بجميع ملحقاتها.وتابعت: "سيقام بكل كنيسة قداسات خلال الأيام المشار إليها بعدد الآباء كهنة الكنيسة بمعنى الكنيسة التى يخدم بها 3 آباء كهنة يصلى بها 3 قداسات متتالية، ويتم تطهير الكنيسة بالكامل فى النصف ساعة التى تتوسط القداس والآخر".وأضافت أن حضور القداسات سيكون لشعب كل منطقة مع الأب الكاهن المسئول عن افتقاد منطقتهم، وبعد ملء استمارة بيانات يحتفظ بها الأب الكاهن ويتم حضور القداس من خلالها حتى لا يصلى بعض الأشخاص عدة قداسات على حساب باقى شعب المنطقة.وتابعت الإيبارشية أنه ستكون هناك مسافة متر من جميع الجهات بين كل مصل والآخر داخل صحن الكنيسة، ودخول القداس سيكون بأسبقية الحضور للكنيسة وعند اكتمال نسبة 25% من مقاعد الكنيسة لن يسمح بالدخول حرصا على سلامة الشخص نفسه وباقي المصلين.