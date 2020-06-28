محافظ الإسكندرية: تحرير محضرين لكافيهين لم يلتزما بالإجراءات

علق اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، على عودة مشاهد الازدحام لشوارع الإسكندرية ثاني أيام فك الحظر، وعدم التزام بعض المقاهي بنسب الإشغال المحددة مسبقًا وفقًا لقرار مجلس الوزراء.وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "القاهرة الآن"، مع الإعلامية لميس الحديدي، والمذاع عبر فضائية "الحدث الآن"، الإسكندرية بالذات محافظة لها خصوصية لطبيعتها السياحية وانتشار الكافيهات والمطاعم والمتنزهات خاصة الكورنيش وداخل المحافظة، بالإضافة إلى أن المحافظة تستقبل زوارًا من 27 محافظة حتى تلك المحافظات التي تملك شواطئ لا زال سكانها يتوافدون على المحافظة لطبيعة الإسكندرية ومكانتها في قلوب المصريين، فضلًا عن ارتفاع نسبة "اليود" في مياه الإسكندرية.وتابع: "في اليوم الأول كان هناك التزام كبير منذ صلاة الفجر، وكأنه يوم عيد لكن اليوم كان هناك بعض التجاوزات، وقمنا بتحرير محضرين لعدد 2 من الكافيهات التي لم تلتزم بقواعد التباعد والإجراءات الاحترازية، وقامت بلصق مناضد الزوار مع تزايد الزوار، مشددًا أن المحافظة لن تتوانى في اتخاذ الإجراءات ضد من يخالف التعليمات تبدأ من غرامات ومرورًا بإلغاء التصاريح والتشميع"، مشيرًا إلى أن المقاهي الشعبية ما زالت لم تلتزم بشكل كامل ونتابع عن كثب عبر المحليات.