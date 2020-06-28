«الإنجيلية» تناقش تحديات الكنيسة في زمن كورونا.. غدًا

تنظم رئاسة الطائفة الإنجيلية، ندوة "التحديات التي تواجه الكنيسة في زمن الكورونا"، تحت رعاية الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، غدا الاثنين، عبر الفيديو كونفرانس.ومن المقرر أن يشارك بالندوة الدكتور ماهر صموئيل، الشيخ يوسف ناثان، الدكتور القس عزت شاكر راعي الكنيسة الإنجيلية بمدينة نصر.كما من المقرر أن يشارك بهذا اللقاء رؤساء المذاهب الإنجيلية المختلفة، وعدد كبير من قيادات الطائفة الإنجيلية وسنودس النيل الإنجيلي ومؤسساتها وقيادات الهيئة القبطية الإنجيلية ورابطة الإنجيليين بكل خدماتها ومؤسساتها.