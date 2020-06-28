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الأحد 28 يونيو 2020 الموافق 07 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

بحرية الاحتلال تعتقل فلسطينيًا حاول العبور من بحر غزة

الأحد 28/يونيو/2020 - 08:46 م
بحرية الاحتلال
بحرية الاحتلال
سارة الشلقاني
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أعلن سلاح البحرية لدى جيش الاحتلال الإسرائيلي، اعتقال شاب فلسطيني من قطاع غزة المحاصر، حول العبور إلى الداخل المحتل عن طريق السباحة في بحر القطاع.

وأضاف سلاح البحرية الإسرائيلي أن الشاب الفلسطيني حاول العبور بالقرب من مستوطنة "زيكيم"، حسبما نشر موقع "روتر" الإسرائيلي.

وشنت مدفعية وطيران جيش الاحتلال، الجمعة الماضية، هجوما على عد نقاط أمنية تابعة لحركة حماس الفلسطينية، بدعوى الرد على إطلاق صاروخين من القطاع المحاصر، سقط إحداهما في أرض فارغة في الغلاف، بينما سقط الآخر داخل غزة.

وأعربت المنظومة الأمنية لدى الاحتلال الإسرائيلي، في وقت سابق، عن مخاوفها من اندلاع تصعيد أمني مع حركات المقاومة الفلسطينية على حدود غزة، بعد تنفيذ مخطط فرض السيادة على مستوطنات الضفة الغربية ومناطق الأغوار.

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