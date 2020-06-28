ريم مصطفى ديلر مخدرات في «العنكبوت»

أعربت الفنانة ريم مصطفى عن سعادتها بالمشاركة في الفيلم السينمائي "العنكبوت" والذي يخوض بطولته النجم الكبير أحمد السقا.وقالت ريم مصطفى في تصريحات خاصة لـ"الدستور" إنها انتهت من تصوير دورها في العمل قبل أزمة وباء كورونا، مشيرة إلى أنها استمتعت بهذه التجربة بشكل كبير حيث تظهر خلال أحداث الفيلم بشكل جديد ومختلف.وعن دورها في العمل، قالت ريم مصطفى إنها ستظهر بشخصية فتاة تتاجر في المخدرات يكمن في داخلها شر كبير وصفات سيئة، مشيرة إلى أن الجمهور عندما يشاهد العمل سينتابه شعور بالكره تجاهها، مؤكدة أنها تنتظر طرحه في دور العرض السينمائي خلال الفترة المقبلة وتنتظر ردود أفعال الجمهور بشكل كبير.