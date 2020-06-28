محافظ الشرقية: متابعة دورية للجان امتحانات الثانوية العامة (فيديو)

قال الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إن هناك عمليات رصد ومتابعة دورية للجان امتحانات الثانوية العامة لضمان تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا.وأوضح الدكتور ممدوح غراب، خلال لقائه ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على قناة مصر الأولى، اليوم الأحد، أنه يوجد اتصال مستمر بغرف العمليات لمتابعة كافة الإجراءات وحل شكوى أي طالب فورا.وأضاف أنهم يتابعون أيضا قرار فتح المقاهي وجرى رصد تواجد المواطنين بكثرة على الكورنيش وفي الشوارع حتى الساعات الأولى من الفجر.وأشار محافظ الشرقية، إلى أنه تم تكليف المقاهي بكتابة منشور على باب المقهى بسعة المكان خاصته وحال عدم الالتزام بنسبة 25% سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم.