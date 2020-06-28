بنسبة نجاح 95.4%.. اعتماد نتيجة العينة العشوائية لـ «عربي الثانوية»

اعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، نتيجة تقدير العينة العشوائية لأوراق إجابة مادة اللغة العربية بامتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 20192020 (الدور الأول).وقال الدكتور رضا حجازى نائب الوزير لشئون المعلمين رئيس عام امتحان الثانوية العامة، إن نتيجة تصحيح العينة العشوائية لمادة اللغة العربية، البالغ عددها 23 ألف و714 ورقة، أسفرت عن نجاح 22621 طالبا وطالبة بنسبة نجاح 95.4%.وأضاف حجازى، إن 112 طالبا وطالبة حصلوا على الدرجات النهائية، مقسمين كالتالي: 91 طالبا وطالبة من المدارس الرسمية، 5 طلاب مدارس بمصروفات، 16 طالبا وطالبة منازل، كما حصل 6606 طالبا وطالبة (بنسبة 29.20% من إجمالي العينة العشوائية) على نسبة نجاح من 90% إلى 100%، وحصل 5598 طالبا وطالبة بنسبة 24.75% من إجمالي العينة العشوائية) على نسبة نجاح من 80% إلى أقل من 90%، وحصل 4927 طالبطالبة (بنسبة 21.78% من إجمالي العينة العشوائية) على نسبة نجاح من 70% إلى أقل من 80%.