رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 28 يونيو 2020 الموافق 07 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

بنسبة نجاح 95.4%.. اعتماد نتيجة العينة العشوائية لـ «عربي الثانوية»

الأحد 28/يونيو/2020 - 01:23 م
طارق شوقي
طارق شوقي
نورهان عبدالرحمن
طباعة
اعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، نتيجة تقدير العينة العشوائية لأوراق إجابة مادة اللغة العربية بامتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 20192020 (الدور الأول).

وقال الدكتور رضا حجازى نائب الوزير لشئون المعلمين رئيس عام امتحان الثانوية العامة، إن نتيجة تصحيح العينة العشوائية لمادة اللغة العربية، البالغ عددها 23 ألف و714 ورقة، أسفرت عن نجاح 22621 طالبا وطالبة بنسبة نجاح 95.4%.

وأضاف حجازى، إن 112 طالبا وطالبة حصلوا على الدرجات النهائية، مقسمين كالتالي: 91 طالبا وطالبة من المدارس الرسمية، 5 طلاب مدارس بمصروفات، 16 طالبا وطالبة منازل، كما حصل 6606 طالبا وطالبة (بنسبة 29.20% من إجمالي العينة العشوائية) على نسبة نجاح من 90% إلى 100%، وحصل 5598 طالبا وطالبة بنسبة 24.75% من إجمالي العينة العشوائية) على نسبة نجاح من 80% إلى أقل من 90%، وحصل 4927 طالبطالبة (بنسبة 21.78% من إجمالي العينة العشوائية) على نسبة نجاح من 70% إلى أقل من 80%.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الاتحاد الإفريقي يعلن حل 90% من أزمة سد النهضة

حكاية لاعب سعودي انتقل من الإسماعيلي بأمر السادات

«شوية تحاليل».. تطورات الحالة الصحية للفنان عبدالله مشرف

حبس سما المصرى 3 سنوات بتهمة التحريض على الفسق والفجور

الصور

image description

عودة العمل بـ«كافيهات وسط البلد»

image description

مدير مقهى بوسط البلد: الإقبال كبير كأننا في عيد

image description

السيسي يتفقد تجهيزات القوات المسلحة للعزل الصحي بأرض المعارض

image description

المواطنون في الأسواق بالكمامات

image description

صلاة الفجر من مسجد السيدة نفيسة

الأكثر قراءة

«شوية تحاليل».. تطورات الحالة الصحية للفنان عبدالله مشرف

أمريكا: أبلغنا السراج رفضنا لهجوم تحضر له الوفاق

أشرف زكي عن رجاء الجداوي: «ادعوا لها.. ربنا قادر على كل شيء»

«التعليم» تحقق فى سؤال بـ«الديناميكا» بلا إجابة فى البدائل

إنفوجراف

image description

غارة إسرائيلية تستهدف مواقع للحرس الثوري الإيراني في البوكمال ودير الزور

image description

سما المصرى تدفع ثمن الإغراء بالدعارة (إنفوجراف)

image description

تفاصيل محاكمة الإرهابي عبد الرحيم المسماري (إنفوجراف)

image description

«برج جرجا» صاحب الأزمة الأضخم (إنفوجراف)

أيام زمان

ثالثهما الشيطان.. سر السيدة التي أوقعت بين مصطفى النحاس ورفيق عمره

حكاية لاعب سعودي انتقل من الإسماعيلي بأمر السادات

المشاهد المنسية (7).. أحمد زكي يعترف بأسباب طلاق هالة فؤاد: «أنا زوج أناني»

حوادث قتل غيرت التاريخ العربي.. أغلبها وقع يوم الجمعة

نجم الساعة

ثالثهما الشيطان.. سر السيدة التي أوقعت بين مصطفى النحاس ورفيق عمره

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

مواعيد القطارات اليوم الأحد 28-6-2020

جامعة برينستون تعتزم إزالة الرئيس ويلسون عن إحدى كلياتها

أولى علامات مرض السكري

مشروبات خطرة على الجسم خلال الطقس الحار

مقالات الرأي
ماجد حبته
رأفت الهجان الألمانى!
د.أحمد الخميسى
حمار وحلاوة.. الشارع والثقافة
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
السيسي.. مرَّ من هُنا!
صفاء النجار
رسالة إلى وزير الأوقاف: اتَّقِ الله فى النساء
المزيد

الثقافة

نادي القراء بالشارقة يستضيف مبدع سلسلة روايات «نيك هيلر»

عيد عبدالحليم: الوسائط الرقمية وسيلة لنشر الآداب والفنون

8 توصيات في الاجتماع الافتراضي لمدراء معارض الكتاب العربية

روائع للنشر تصدر شرح «الشيخ الدردير على قصة المعراج المنير»